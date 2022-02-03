"سفن تطير" في مصر.. والأرصاد الجوية تفسر ما حدث !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فسرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر ظاهرة ضوئية نادرة الحدوث وقعت صباح الأربعاء عند خليج السويس.

وأفادت الهيئة بأن السفن ظهرت بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر، وهي ظاهرة تعرف علميا باسم السراب العلوي.

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن ظاهرة السراب العلوي (Fata Morgan) تعد شكلا نادرا ومعقدا من السراب، يحدث تشوها كبيرا للكائن أو الجسم، وغالبا ما يصعب التعرف عليه".

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: "عادة ما يحدث "Fata Morgan" في الأماكن القطبية أو في الصحاري، وقد يشمل أي نوع من الأشياء البعيدة بما في ذلك القوارب والجزر والساحل".

وأوضحت أنه في كثير من الأحيان تنتهي ظاهرة السراب العلوي سريعا، وهي عبارة عن عدة صور مقلوبة على الجانب الأيمن لأعلى، ومكدسة فوق بعضها البعض، وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن التفسير العلمي لظاهرة السراب العلوي حيث قالت إنها تحدث نتيجة انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار.

والانقلاب الحراري، هو حالة الغلاف الجوي، حيث يوجد هواء أكثر دفئا في طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ، وهذا الانقلاب الحراري هو عكس ما هو عليه عادة ويكون الهواء عادة أكثر دفئا بالقرب من السطح، ويكون أكثر برودة على مستوى أعلى.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالات الطقس الهادئ قد تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئا على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة، تنكسر الأشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة.

وتتطلب ظاهرة السراب العلوي وجود قناة، إذ لا يكفي الانقلاب الحراري وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب، بينما يحدث الانقلاب الحراري غالبا دون وجود مجرى جوي، ولا يمكن أن توجد مجرى جوي دون أن يكون هناك انعكاس حراري أولا.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أنه تم إبلاغ صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية امس صباحا بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس حيث ظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة.

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