طبيب يحذر: لا تناموا بالجوارب لهذا السبب !

المصدر: موسكو – متابعات

حذر جراح الأوردة الروسي أرمين أفاكيان، من عادة النوم بالجوارب التي يفضلها بعض الأشخاص لتدفئة القدمين وخاصة في فصل الشتاء، مؤكداً أن ذلك قد يسبب عددا من المشاكل الصحية لدى البعض.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من برودة القدم باستمرار، وهذا يحدث عند البالغين المصابين بتصلب الشرايين في الأطراف السفلية، ومع هذا المرض لا يصل الدم إلى الساقين.

وتابع: "يُمنع الأشخاص المصابون بهذا المرض من النوم في الأماكن المغلقة تماماً. والجوارب التي يرتدونها في محاولة لتدفئة القدمين ليلاً تقلل من إمداد الدم، مما يؤدي إلى انخفاض الخصائص الوقائية لجلد الساقين، ونتيجة لذلك، قد تتشكل الالتهابات الفطرية ولا تشفى لفترة طويلة، ويجب منع هؤلاء من النوم مرتدين جواربهم".

وأشار إلى أن الفئة الثانية التي حذر الطبيب أصحابها من هذه العادة فهم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، لأنهم غالبا ما يعانون من مشاكل في الأوعية الدموية، مشيراً إلى أن تدفئة القدمين قبل الذهاب إلى النوم يكون من خلال الاستحمام بماء ساخن.

وأوضح الطبيب أن هناك بعض التمارين التي تساعد على تدفئة الساقين قبل الذهاب إلى الفراش ولدى 90% من الأشخاص تصبح الأرجل دافئة ويمكنهم الذهاب للنوم براحة.

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