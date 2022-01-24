حالة الجو في مصر قد تؤدي الى تغيير في المناهج المدرسية !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنها سنخاطب وزارة التعليم لتغيير المناهج الدراسية بسبب البرودة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن "الجو أصبح ثلج وليس معتدلا بفصل الشتاء كما يوجد بالمناهج الدراسية".

وقالت مديرة عام الاستشعار عن بعد، إن درجة الحرارة العظمي بالقاهرة ستكون ما بين 12 لـ 13 درجة أما الصغرى فستكون 6 درجات اليوم الاثنين.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، مساء أمس، أن الأربعاء سيشهد تقلبات جوية عنيفة وهبوط أمطار، على كل محافظات الجمهورية خاصة القاهرة. وتابعت أن انخفاض درجات الحرارة على مستوى مصر سيظل لمدة أسبوعين، بسبب الكتل الباردة القادمة من أوروبا.

وأوضحت شاكر أن محافظات شمال الصعيد مثل الفيوم والمنيا وبنى سويف درجات الحرارة الصغرى ستسجل 3 مئوية.

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