"ونبي مش قادر".. رجل يعتدي على طفل مصري لإجباره على العمل

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أثار مقطع فيديو لشخص يعتدي على طفل ويجبره على العمل ضجة كبيرة في مصر وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رجل بمحافظة أسيوط في مصر بتعذيب طفل بشكل قاسي وإجباره على العمل ليلا وبذل مجهود كبير يفوق طاقته، وحينما يتوسل له الطفل بأنه لم يستطع مواصلة العمل بسبب شعوره بالتعب، يصفعه بشدة ويأمره بأن لا يبكي ويواصل عمله.

واستغاث الطفل بالرجل قائلاً: "والمصحف كتفي وجعني.. ونبي يا عم خليفة أنا مش قادر أشيل ياعم خليفة".

وتبين أن هناك شقيقين يجبران مجموعة من الأطفال من محافظتي أسيوط وسوهاج جنوب مصر على العمل، واستغلالهم لجمع محاصيل زراعية بأجور بسيطة في منطقة العوينات بالوادي الجديد، بحسب ناشر الفيديو الذي اتهم الرجل بتهمة الاتجار بالبشر والسب والقذف والإهانة، معلقاً:"يقومون بتعذيب الأطفال واستغلالهم في جمع محصول الفول بمنطقة شرق العوينات وعدم إعطائهم أية مبالغ مالية".

وطالب المغردون الجهات المسؤولة في الدولة وجهاز حماية الطفل والمجلس القومي للطفولة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة الشقيقين وتقديمهما للمحاكمة.

وتضمن الفيديو محاولة أحد الشقيقين تعذيب أحد الأطفال وعدم الالتفات لتوسلاته وسط صراخ الطفل قائلاً "مش قادر!".

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