رمضان الثاني من أبريل فلكياً والصوم 14 ساعة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الثاني من أبريل المقبل، وتصل ساعات الصيام إلى نحو 14 ساعة، فيما يتوقع أن يحل عيد الفطر في الثاني من مايو المقبل.

وتفصيلاً، قال الجروان إن الهلال الجديد لشهر رمضان يولد يوم الجمعة الثاني من أبريل الساعة 19:24، ومع غروب الشمس يكون فوق الأفق ويغرب بعدها بقرابة 14 دقيقة، وعليه يكون السبت الثاني من أبريل غرة رمضان فلكياً.

وأضاف أن ساعات الصيام تختلف قرابة نصف ساعة من أول الشهر إلى آخره، إذ تبدأ بـ13 ساعة و40 دقيقة لتصل في نهاية الشهر إلى 14 ساعة و20 دقيقة.

أما الهلال الجديد لشهر شوال فيولد يوم الأحد الأول من مايو الساعة 00:28، ومع غروب الشمس يكون فوق الأفق ويغرب بعدها بقرابة 37 دقيقة، وعليه يكون الإثنين الثاني من مايو غرة شوال وعيد الفطر المبارك فلكياً وبالنسبة لساعات النهار من شروق الشمس إلى غروبها، فتبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 12 ساعة و25 دقيقة، وفي نهايته 13 ساعة وخمس دقائق.

أما طول النهار الشرعي وساعات الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، فتبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 13 ساعة و40 دقيقة، وفي نهايته 14 ساعة و20 دقيقة.

وتوقع الجروان أن تكون معدلات درجات الحرارة خلال أبريل المقبل بشكل عام، العليا من 35 إلى 40 درجة مئوية، والدنيا من 18 إلى 24 درجة، وخلال أول أسبوعين من الشهر قد تميل الأجواء نهاراً إلى ارتفاع الحرارة، وليلاً إلى الاعتدال دون 20 درجة مئوية، وفي نهايته سيكون النهار حاراً وقد تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية. وتوقع أن يتخلل شهر رمضان موسم الاضطرابات الجوية الربيعية والمعروفة باسم «السرايات»، التي قد تتسبب بأمطار رعدية قد تكون غزيرة، كما يكون بدء قدوم الموجات الغبارية الصيفية (الطوز).

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