سرب من الطيور على شكل ملعقة.. صورة تدهش العالم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نالت صورة إلتقطت للحظة تشكل سرب طيور على شكل ملعقة، على تعلقات معجبة من ارجاء العالم.

والتقط مصور متخصص في تصوير الحياة البرية، الصورة الرائعة لسرب الطيور الذي تجمع في طيرانه على هيئة ملعقة بها كومة من السكر.

تكونت الصورة خلال ما يعرف باسم "تمايل الطيور"، حيث تطير الآلاف من طيور الزرزور وتتجمع في مجموعات.

كما التقط المصور ألبرت كيشيت، ما بدا انحناء للملعقة، ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

التقط كيشيت الصورة في الصباح الباكر أثناء ذهابه في رحلة استكشافية لتصوير النباتات والطيور البرية.

ولفتت الصور انتباه أحد مشاهير الأداء التلفزيوني، أوري غيلر، الذي اشتهر بقدرته على ثني الملاعق بأصابعة بشكل خارق، الذي أعجبته الصورة وضعها في متحفه.

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