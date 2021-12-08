سائق قطار يتوقف بشكل مفاجئ لشراء اللبن !

المصدر: لاهور - أ ف ب

جمّدت مهام سائق قطار في باكستان بسبب توقفه فجأة خلال ممارسته عمله على السكة الحديد بهدف شراء اللبن، على ما أفاد مصدر رسمي الأربعاء.

وانتشر فيديو عبر الشبكات الاجتماعية يظهر مساعد السائق وهو يتسلم الوجبة الخفيفة من أحد الأكشاك على الشارع قبل العودة إلى القطار المليء بالركاب.

وأثارت الحادثة التي حصلت الاثنين، تساؤلات بشأن سلامة السكك الحديد في باكستان حيث تكثر حوادث القطارات.

وقال الناطق باسم وزارة السكك الحديد سيد إعجاز الحسن شاه لوكالة فرانس برس: "عندما توقفون القطار في وسط السكة، يصبح الأمر مشكلة مرتبطة بالسلامة. السلامة أولويتنا ولا يمكننا التسامح بأي أمر قد يقوّضه".

وكان القطار في رحلة بين مدينتي لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب).

وأقر مسؤول في هيئة إدارة السكك الحديد لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، بأن مثل هذه الحادث ليس نادرا في باكستان حيث يعاني نظام الإشراف ثغرات كبيرة.

وفي يونيو الماضي، قُتل ما لا يقل عن 23 شخصا باصطدام قطارين إثر انحراف أحدهما عن مساره في جنوب البلاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news