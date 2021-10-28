جادة الشانزيلزيه بالأحمر والأرجواني لمناسبة أعياد نهاية العام

المصدر: باريس - أ ف ب

تتزين جادة الشانزيليزيه الشهيرة في باريس بإضاءة باللونين الأحمر والأرجواني ليلياً اعتبارا من 21 نوفمبر، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، بعد توقف عامين بسبب تظاهرات اجتماعية وقيود مكافحة كوفيد-19.

وتتلألأ الجادة الباريسية حتى التاسع من يناير 2022، بالإنارة المسماة «فلامبويانس» من إنجاز شركة «بلاشير»، كل يوم بين الخامسة مساء والثانية بعد منتصف اليل، وطوال الليل يومي 24 و31 ديسمبر.

وتطلق المغنية الفرنسية كلارا لوتشياني الاحتفالات في الجادة الأشهر في العالم حيث تأمل سلطات العاصمة الفرنسية استقطاب عشرة ملايين زائر خلال فترة أعياد نهاية السنة.

وبلغت تكلفة هذه الإنارة مليون يورو، مع تأكيد لجنة الشانزليزيه التي تضم 180 لاعبا اقتصاديا وثقافيا في الحي، بلسان رئيسها مارك أنطوان جاميه عزمها «ترشيد» النفقات على الطاقة.

وقال جاميه إن هذه الإنارة تستهلك 23400 كيلوواط، ما يوازي «استهلاك عائلة من أربعة أشخاص خلال سنة».

وشدد على أن هذه الإنارة التي انطلقت سنة 1980 «ضرورية وحاسمة» لصورة الجادة في العالم.

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