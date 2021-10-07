مصر.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة غدا ولمدة 12 ساعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن 10 مناطق بشبرا الخيمة، لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الرابعة عصر غد الجمعة، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالي السبت.

وأضافت الشركة في بيان، أن قطع المياه نتيجة تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مللم بمنطقة شبرا الخيمة، مما يترتب عليه انقطاع المياه بعدة مناطق بشارع حلمي عبدالرازق، منطقة الأرصاد وهي (بهتيم – عزية رستم- أرض الدكتور، منشية الحرية، الوحدة العربية سليم وبدران - إبراهيم بك - السعادة والتعاون بيجام - الفرنواني - أرض أم بيومي - عزبة عثمان - المنشية الجديدة) وضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة.

وطلبت الشركة من أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

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