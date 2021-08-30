الأردن: الحرّ والحليب يقتلان رضيعة نسيتها أمها في السيارة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت نتائج تشريح جثة رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر لقيت حتفها على إثر نسيان والدتها لها داخل مركبة في باحة مخصصة لوقوف المركبات داخل مستشفى الأمير فيصل في الأردن، أن سبب الوفاة يعود إلى استنشاق الرضيعة الحليب، (ارتجاع- استفراغ) وجرى تسليم جثة الرضيعة تمهيدا لدفنها.

ووفق مصدر قريب من التحقيقات فأن السيدة التي جرى التحقيق معها من قبل شرطة الرصيفة، هي أم لـ3 أطفال بمن فيهم الرضيعة المتوفية، واعتادت وضع رضيعتها لدى شقيقتها إلا ان شقيقتها قد حصلت على وظيفة ولم تتمكن من احتضان الرضيعة في ذلك اليوم.

وتابع المصدر أنها كانت المرة الأولى التي تحضر فيها الأم رضيعتها المتوفية الى مكان عملها من اجل ادخالها الى حضانة المؤسسة التي تعمل فيها، إلا أن السيدة ولدى وصولها نسيت رضيعتها في المقعد الخلفي داخل المركبة دون تهوية، في وقت تعيش فيه المملكة حالة استثنائية وغير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة ما ساهم ايضا في عدم تحمل الرضيعة البقاء دون هواء وفي اجواء ساخنة جدا.

وفي الساعه 11 صباحا تذكرت أنها نسيت رضيعتها في المركبة فتوجهت إليها مسرعة إلا أن الرضيعة كانت فاقدة للوعي وتبين أنها متوفية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد فتحت الأحد، تحقيقا بوفاة طفلة لموظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في الزرقاء.

وقالت والدة الطفلة في التحقيقات إنها نسيت طفلتها الرضيعة في المركبة بدلا من إدخالها إلى حضانة المؤسسة كونها غير معتادة على اصحابها معها الى العمل.



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