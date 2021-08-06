نقل الفنان صلاح عبدالله إلى المستشفى بصورة عاجلة وابنته توضح

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

طمأنت الإذاعية المصرية دنيا صلاح عبدالله، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جمهور وأصدقاء والدها الفنان صلاح عبدالله، بعد تعرضه لازمة قلبية استعدعت نقلة بصورة عاجلة الى المشفى حيث قرر الفريق الطبي اجراء قسطرة قلبية.

ونشرت دنيا صورة لوالدها من داخل المستشفى، وكشفت تفاصيل حالته الصحية، قائلة «سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل».

وأضافت نجلة الفنان «أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحاله استقرت».

وتابعت «ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة، وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة، والدكاترة طمنونا أنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله».

واختتمت «دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها، صلاح عبدالله».

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