مليون ونصف طفل في العالم فقدوا ذويهم خلال عام واحد بسبب «كورونا»

أشارت دراسة أجراها فريق بحثي في الكلية الملكية البريطانية، أن نحو 1,5 مليون طفل في العالم قد تعرضوا لوفاة والدتهم أو والدهم أو الحاضنين لهم نتيجة لوباء كورونا بين مارس 2020 وأبريل من 2021. وتشير الدراسة التي نشرها وكالة الانباء الألمانية إلى أن عدد الأطفال الذين فقدوا آباءهم يزيد بنحو خمس مرات عن عدد الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن ما لا يقل عن مليون و 134 ألف طفل قد تعرضوا لوفاة والدتهم أو والدهم أو أجدادهم الحاضنين نتيجة لوباء كورونا. ومن بين هؤلاء، فقد ما يقدر بمليون و 42 ألف طفل أمهم أو والدهم أو كليهما.

وقال الباحثون إنه بسبب أن البيانات لم يتم جمعها بشكل شامل في جميع الأماكن، فإن الرقم لا يمكن إلا أن يكون تقريبياً، وربما يكون أقل من الواقع.

وأفادت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت الطبية بأن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب هذه الجائحة مرتفع بشكل خاص مقارنة بعدد السكان في جنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل وكولومبيا، من بين دول أخرى.

كما أظهرت الدراسة أن الأجداد يلعبون بشكل متزايد أدوارًا رئيسية في توفير الرعاية والدعم المالي لأحفادهم في جميع أنحاء العالم.

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