خنزير بري يستقل المترو مرتين.. في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ ■ أ.ف.ب

تابع سكان هونغ كونغ، أول من أمس، مغامرة طريفة لخنزير بري صغير استقل مترو الأنفاق مرتين، فيما كان عناصر تابعون لإدارة الزراعة يطاردونه عبر ميناء المدينة.

وتسلل الحيوان من تحت حواجز مراقبة التذاكر في محطة «كواري باي» للمترو بعد ظهر أول من أمس، ثم تمكن من الصعود إلى أحد القطارات.

وأظهر مقطع فيديو الخنزير البري في قطار نصف ممتلئ، يحاط بركاب مذهولين بينما كان موظف يحاول عبثاً الإمساك به بقطعة قماش زرقاء.

وأفاد مسؤولون بأن الحيوان نزل من القطار بعد بضع محطات ثم انتقل إلى قطار مترو ثانٍ. وحُوّل مسار هذا القطار إلى مخزن للقطارات، إذ تمكن عناصر من إدارة الزراعة من أسره، ثم أعادوا إطلاقه في البرية. وتكثر في هونغ كونغ الخنازير البرية الأوراسية، وتداول سكان مراراً مقاطع فيديو لخنازير برية وسط المدينة.

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