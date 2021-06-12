أفيال تتجول في أنحاء الصين.. وواحد يتخلف عن القطيع

المصدر: بكين ■ رويترز

توقف قطيع من الأفيال البرية يتجول في أنحاء الصين للأكل واللهو في غابة بإقليم يونّان، لكن أحد الفيلة تخلف عن الجمع.

وتوقف القطيع الذي يضم 14 فيلاً في الغابة بعد المرور عبر مدينة يوشي أمس. وكان القطيع قد دخل مدينة كونمينغ عاصمة الإقليم وغادرها رغم محاولات تغيير مساره بعد رحلة قطع خلالها مئات الكيلومترات من غابات في جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن فيلاً تخلف عن القطيع، وابتعد عنه لمسافة 12 كيلومتراً في الأيام الماضية. وبدأ القطيع، الذي يضم ثلاثة أفيال صغيرة، رحلته نحو الشمال قبل أكثر من عام، إذ غادر محمية للفيلة في شيشوانغبانا بالقرب من الحدود مع ميانمار.

وتناقصت المساحة المتاحة للأفيال المتبقية في الصين تدريجياً على مر الأعوام، إذ حلت مزارع الموز أو الشاي أو المطاط محل الغابات الاستوائية في شيشوانغبانا أو تم استخدام الأرض في زراعة مواد خام تُستخدم في الطب التقليدي الصيني.

ولم يتضح حتى الآن السبب الذي دفع القطيع للاتجاه شمالاً.

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