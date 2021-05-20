الصين تنشر أول صور التقطتها مركبتها على المريخ

المصدر: بكين ■ وكالات

نشرت الصين، أمس، الصور الأولى التي التقطتها المركبة الفضائية الجوالة «زورونج» من على سطح كوكب المريخ، كما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني.

وكانت المركبة الفضائية الصينية «تيانوين -1» غير المأهولة قد هبطت على سطح المريخ السبت الماضي. وستدرس المركبة الجوالة «زورونج» تربة سطح الكوكب ومناخه، وتبحث عن دلائل على وجود حياة.

ويأتي هبوط المركبة الصينية على سطح المريخ بعد أشهر من الروبوت الجوال «بيرسيفيرنس» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والذي سبقه إلى الكوكب الأحمر في 18 فبراير الماضي في مهمة تتمثل أيضاً في السعي إلى إيجاد آثار حياة سابقة.

ودخل المسبار الصيني إلى مدار المريخ في فبراير الماضي، بعد رحلة استغرقت قرابة سبعة أشهر في الفضاء، وأمضى أكثر من شهرين في البحث عن مواقع الهبوط المحتملة على المريخ، حسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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