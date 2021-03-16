مثايل محمد الصريدي رئيسة للبرلمان الإماراتي للطفل

المصدر: أبوظبي■الإمارات اليوم

فازت الطفلة مثايل محمد الصريدي برئاسة البرلمان الإماراتي للطفل بالتزكية خلال الجلسة الإجرائية الأولى من الفصل التشريعي الأول التي عقدها يوم أمس، في «قاعة زايد» بمقر المجلس الوطني الاتحادي، بحضور رئيس المجلس، صقر غباش، وتحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وفازت الطفلة مريم بنت عمر الهاملي بمنصب نائب رئيس البرلمان الإماراتي للطفل، والطفلة مزنة بنت محمد المنصوري بمنصب المقررة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي الذي تم إقراره في بداية الجلسة التي أدارتها مريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وهنأ صقر غباش الطفلة العضو مثايل محمد الصريدي، على ثقة زملائها، متمنياً لها التوفيق في رئاسة أول برلمان إماراتي للطفل.

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