محمد عساف يبدأ العام الجديد بـ «فلسطين انتِ الروح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرح محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف، كليب أغنيته الجديدة «فلسطين انتِ الروح» من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل وتوزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب في لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدي، وهو ثمرة تعاون جديد بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

ويأتي إطلاق العمل مع بداية العام الجديد 2021، للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق، حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وتقول كلمات الأغنية:

«فلسطين انتِ الروح وننّ العين /‏ فلسطين مثل أرضك نلقى وين /‏ فلسطين على عتابك لاقينا

فلسطين نفديكى بعينينا /‏ فلسطين انتِ الروح وننّ العين /‏ فلسطين مثل أرضك نلقى وين

هلا والله ويا هلا.. بالأصل والمرجلة /‏ هالفلسطيني المهيوب.. مين بالدنيا بيجهلا

فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي /‏ والكلمة ان طلعت على شفافي.... توقف الدنيا بأكملا».

يشار إلى أن الفنان محمد عساف يستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية «اني مثل مرايتك» من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب، ليتم إطلاقها خلال شهر فبراير المقبل.

يذكر أن أغنية «فلسطين انتِ الروح» قد تم إطلاقها على القناة الرسمية لمحبوب العرب الفنان محمد عساف على «اليوتيوب»، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الغنائية، وعلى كل الإذاعات الفلسطينية والعربية والخليجية.

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