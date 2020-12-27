أخوار الإمارات.. متعة «أجمل شتاء» على ضفاف ساحرة

المصدر: أبوظبي - وام

تحولت الأخوار المائية، المنتشرة في معظم إمارات الدولة، إلى وجهات سياحية يقصدها الزوار للتمتع بطبيعتها الخلابة، وبالخدمات التي توفرها المرافق المنتشرة على جوانبها، ويعرف الخور بأنه لسان من البحر يمتد في البرّ على شكل خليج صغير، مكوناً ممراً مائياً يمكن استغلاله في أنشطة سياحية واقتصادية.

وتزامناً مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، تبرز الأخوار وجهات مميزة يمكن للزوار، من داخل الدولة وخارجها، التوجه إليها لقضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة.

ويشكل خور دبي معلماً سياحياً ذا شهرة كبيرة في دبي وخارجها، إذ يضم معالم عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة، ويقسم الخور المدينة إلى شقيها الأساسيين، ديرة وبردبي، ويبلغ طوله نحو 15 كم، ويشكل ميناء طبيعياً للسفن العربية من طراز «البوم».

وتؤوي الأرض المستنقعية، حيث ينتهي الخور، ما يزيد على 20 ألف طائر مائي من 67 نوعاً، وأكثر من 500 صنف من النبات والحيوانات، وفي أبريل 2012 أُدرِجت المنطقة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للتراث، حيث لايزال الخور وضفافه النابضة بالحركة، تحافظ على طابعها نسبياً رغم التغييرات الكثيرة التي شهدتها المدينة في الأعوام الأخيرة.

أما خور كلباء، فمن أشهر المناطق بمدينة كلباء في الشارقة، ويتميز بالعديد من الآثار التاريخية، ويشهد في كل عطلة توافد الآلاف من الزوار من داخل الإمارات وخارجها، لقضاء أجمل الأوقات بين ربوع المنطقة الساحرة التي تزخر بالنباتات البرية والطيور البحرية التي تشتهر بها.

بينما تعد محمية الزوراء من أجمل المعالم السياحية الطبيعية في عجمان، وهي عبارة عن خور شبه استوائي يقع شمال المدينة، كما أنها بقعة خضراء تلفت الأنظار وسط المشهد الرملي الذي يميّز منطقة شبه الجزيرة العربية.

فيما يبلغ طول خور أم القيوين خمسة كيلومترات وعرضه كيلومتراً، وهو من أهم ما يميز المدينة، إذ يعد من أفضل الأخوار في الدولة جمالاً، ويتميز بكثير من المزايا، حيث أشجار القرم التي تساعد على انتشار الأسماك وتكاثرها.

ويتوسط خور رأس الخيمة سواحل الإمارة التي تضم عدداً من الأخوار الأخرى، مثل خور حليلة وخور المزاحمي.

ويستعد خور المقطع في أبوظبي للتحول إلى إحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى الدولة، بعد إنجاز مشروع «القناة أبوظبي»، الذي يعد من أهم المشروعات السياحية المرتقبة في العاصمة، ويمتد على طول 2.4 كم على خور المقطع، وهو ممر مائي طبيعي وتاريخي يفصل بين مدينة أبوظبي والبر الرئيس.

• الزوراء من أجمل المعالم السياحية الطبيعية في عجمان.

• خور أم القيوين من أفضل الأخوار جمالاً، ويتميز بكثير من المزايا.

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