الصين تضع تراب القمر على طاولة علمائها

المصدر: بكين - د.ب.أ

قالت بكين إن 1731 غراماً من تربة سطح القمر، وضعت على طاولات البحث، صباح أمس، بعد أن جلبها المسبار الفضائي الصيني «تشانغ-إي-5».

وسيخضعها العلماء لعمليات تخزين وتحليل وبحث مكثف.

وبهذه المهمة، تصبح الصين ثالث دولة تجلب عينات من القمر إلى الأرض، بعد الولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي السابق، وهذه هي المرة الأولى، منذ 44 عاماً، التي يتم فيها الحصول على عينات من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

وتمثل عودة المسبار المحطة الأخيرة في مهمة استمرت 23 يوماً، وتضمنت هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر، وجمع عينات من التربة والصخور، والصعود والالتحام بمركبة تدور في مدار حول القمر، وأخيراً القيام برحلة العودة إلى الأرض التي استمرت أربعة أيام.

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