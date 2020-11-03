«روبوتات» لإصلاح الحفر في الشوارع والطرق

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

قدمت جامعة ليفربول، في المملكة المتحدة، تمويلاً لشركة «روبوتز3دي»، لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صيانة الطرق، واكتشاف الحفر وإصلاحها.

حيث تمثل الحفر والشقوق، حالياً، مشكلةً ضخمة في المملكة المتحدة، وغيرها من دول العالم. وتعتمد هذه الدول، حالياً، على العمال في اكتشاف هذه الحفر وإصلاحها. وبلغت تكاليف عمليات صيانة الطرق، خلال العقد الماضي، بالمملكة المتحدة، نحو 1.3 مليار دولار، وفقاً لبيانٍ صحافي أصدرته جامعة ليفربول.

وقال باولو باوليتي، المدير التقني لشركة «روبوتز3 دي»، إن الشركة تطور روبوتات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة مشكلة حفر الطرق.. محلياً وعالمياً.

وأضاف أن الروبوت الجديد سيحدد المشكلات التي يعانيها الطريق، مثل: الشقوق والحفر، ويعالجها.

ويستخدم الروبوت الجديد، الذي يسمى «إيه آر آر إي إس»، تقنية طورها باحثو كلية الهندسة في جامعة ليفربول، على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وتختصر الروبوتات الجديد جزءاً كبيراً من تكاليف صيانة الطرق، بالإضافة إلى أنها تراعي البيئة، وسريعة وآمنة، مقارنة مع الطرق التقليدية.

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