وفاة ال"يوتيوبر" المصري مصطفي حفناوي بسببب خطأ طبي

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد صراع مع المرض وبقاء في غيبوبة كاملة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي بأحد المستشفيات توفي منذ ساعات اليوتيوبر مصطفي حفناوي (25 عاما)، وتشير التقارير أنه وفاته جاءت نتيجة إهمال طبي حيث تم تشخيص حالته بشكل خاطئ رغم أنه كان يعاني من جلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام وأدت الى حدوث شلل تام ثم فقدان الوعي نهائيا وانتهى الأمر بالوفاة.

وبعد انتشار الخبر خيم الحزن على الوسط الفني ورواد التواصل الاجتماعي، ولم يتم الاعلان حتى الان عن مراسم الدفن حيث تعاني اسرته واصدقائه من صدمة شديدة جدا .

وكان حفناوي قد عانى من ألم شديد ما دفعه للتوجه بسيارته وهو يقودها الى احدى مستشفيات منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وتم تشخيص اعراضه انها التهاب في الجهاز الهضمي رغم تشخيص بعد اصدقاء مصطفى أن الأمر يستدعى عمل رنين للمخ واشاعات مختلفة فربما هي أعراض جلطة، لكن إدارة المستشفى لم تنتبه إلى ذلك، وشخصت حالته بشكل خاطئ، ماتسبب بحدث ضمور في المخ وتدهورت حالته ليصل لحافة الموت ويظل مشلولا بشكل كامل وفاقدا الوعي إلى ان لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتكاتف أهل الفن ومحبي حفناوي في الدعاء له في الأيام الماضية لاجتياز محنته وقام الفنان تامر حسني بزيارته بالمستشفى ولقاء أهله والدعاء له، حيث تربط تامر وحفناوي معرفة منذ أكثر من ثلاثة أعوام حيث تمنى مصطفى أن يحضر تامر عيد ميلاده في عام 2017 وحقق تامر الأمنية وذهب لحفناوي مصطحبا تورته خاصة وغنى له أجمل أغنياته.

وتضامن الفنان عمرو يوسف ونشر صورته مع حفناوي طالبا من الجمهور الدعاء له اثناء مرضه ، وكذلك فعلت النجمة رانيا يوسف وغيرها من النجوم المصريين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

وشرح اليوتيوبر الشهير على غزلان وهو أحد رواد التواصل الاجتماعي حالة مصطفى حيث كان معه قبيل اصابته بدقائق وقال "صديقى مصطفى حفناوي كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص في بطنه وألم في كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب في القولون".

وتابع: "بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة في المخ، دلوقتي حصل ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه وفي اشتباه في شلل نصفي، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو في غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة.

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