إحصائية عالمية: الرجال أكثر استخداماً للإنترنت من النساء !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت إحصاءات حديثة أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات أن الرجال حول العالم هم أكثر استخداما للانترنت مقارنة بالنساء.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد أن 58 % من الرجال حول العالم يستخدمون شبكة الانترنت. فيما تشكل النساء المستخدمات للانترنت ما نسبته 48 % من نساء العالم.

وتؤكد أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات أنه في جميع مناطق العالم، يستخدم الرجال الإنترنت أكثر من النساء وأن الفجوة صغيرة في البلدان المتقدمة وكبيرة في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً.

وتظهر الإحصاءات أن نسبة الرجال الذين يستخدمون الانترنت في الدول المتقدمة قياسا بعدد الرجال في هذه الدول تقدر بحوالي 88 %، في حين تقدر نسبة النساء اللواتي يستخدمن الانترنت قياسا بعدد النساء بحوالي 86 % في هذه الدول، ومعنى ذلك أن الفرق بين النسبتين 2 % فقط.

وفي المقابل، تقول الأرقام إن نسبة الرجال الذين يستخدمون الانترنت قياسا بعدد الرجال في الدول النامية تقدر بحوالي 53 %، في حين تقدر النسبة للنساء بحوالي 41 %؛ أي أن الفارق بين النسبتين حوالي 12 %.

وفي التفاصيل، تظهر أرقام الاتحاد أن الفارق هو أقل ما يمكن في الأميركتين؛ حيث تبلغ نسبة الرجال المستخدمين للانترنت 78 % مقارنة مع نسبة النساء البالغة 77 %؛ أي بفارق 1 % فقط.

وبحسب الأرقام العالمية، يبلغ الفارق بين استخدام الرجال والنساء للانترنت حوالي 5 بالمئة في قارة أوروبا؛ حيث تبلغ نسبة الرجال المستخدمين للانترنت في هذه القارة حوالي 85 %، مقارنة بحوالي 80 % للنساء.

وفي قارة آسيا، تقدر نسبة الرجال المستخدمين للانترنت قياسا بعدد الرجال حوالي 55 %، قياسا بنسبة النساء في القارة التي تقدر بحوالي 41 %؛ أي بفارق يقدر بـ14 %، على ما تظهر الأرقام.

وفي قارة افريقيا، تقدر نسبة الرجال المستخدمين للانترنت بحوالي 34 %، وتقدر نسبة النساء بحوالي 23 %؛ أي بفارق يقدر بحوالي 11 %.

وفي المنطقة العربية، قالت الإحصاءات العالمية إن نسبة الرجال المستخدمين للانترنت حوالي 59 %، فيما تقدر النسبة الخاصة بالنساء بحوالي 44 %؛ أي بفارق حوالي 15 %.

وأشارت الأرقام الى أنه بين 2013 و2019، كانت الفجوة بين الجنسين تحوم حول الصفر في الأميركتين وتتقلص في أوروبا. ومع ذلك، كانت الفجوة بين الجنسين آخذة في الاتساع في الدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.

وقالت الأرقام إن نسبة النساء اللائي يستخدمن الإنترنت أعلى من نسبة الرجال في 8 بالمائة فقط من البلدان، بينما توجد المساواة بين الجنسين في استخدام الإنترنت في أكثر من ربع البلدان بقليل.

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