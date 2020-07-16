بالفيديو.. بائع حليب هندي يبتكر طريقة لضمان التباعد الاجتماعي

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

لضمان سلامته وسلامة زبائنه، ابتكر سانجاي جويال، بائع الحليب المتجول في قرية "جودبور" شمال غرب الهند، طريقة طريفة وفريدة لبيع الحليب تعمد خلالها إلى صب كمية الحليب التي يطلبها كل زبون في ماسورة (أنبوب) طويل ثبته في الجانب الخلفي من دراجته النارية التي يستعملها لتوصيل الحليب. وفي تصريح لإحدى المواقع الإخبارية، قال سانجاي "بمساعدة هذا الأنبوب، أعطي الحليب للعملاء. أنا متأكد من الحفاظ على نفسي وعلى زبائني وضمان مسافة اجتماعية آمنة تشعرني أنا وزبائني بالأمان.

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