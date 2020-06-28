طوابع تذكارية تحتفي بـ «دبي عاصمة الإعلام العربي 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت «بريد الإمارات» مجموعة من الطوابع التذكارية، احتفالاً بتتويج دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وتقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها دبي في مجال الإعلام، لتتحول إلى أحد أهم مراكزه على المستوين الإقليمي والعالمي، مع نجاحها في بناء مجتمع متخصص يغطي كل قطاعات الإعلام بأكثر من 4000 شركة عربية وعالمية تتخذ من دبي مقراً رئيساً أو إقليمياً لها.

وأعلن نادي دبي للصحافة أن الطوابع التذكارية صُممت بأسلوب إبداعي يبرز ملامح الإمارة، ويعكس الرؤى والطموحات التي انتهجتها على مدار الـ20 عاماً الماضية، والتي كان للنادي دور مهم كمسهم رئيس في قصة النجاح التي عاشتها الإمارة في مجال التطوير الإعلامي، الذي قدمت دبي من خلاله إنجازات مؤثرة في المشهد الإعلامي العربي، وفي مقدمتها منتدى الإعلام العربي، التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، وجائزة الصحافة العربية، المحفل الأبرز للاحتفاء بالتميز في مجال العمل الصحافي العربي، ونادي رواد التواصل الاجتماعي العرب، المنصة الأولى من نوعها على المستويين العربي والدولي، المعنية بتعظيم دور وإسهام رواد التواصل الاجتماعي العربي، وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها.

ترسيخ مكانة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات، عبدالله محمد الأشرم: «نسعى من خلال إصدار الطوابع البريدية التذكارية إلى الاحتفاء بكل أشكال التميز في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على الشخصيات البارزة والمؤثرة والقطاعات الحيوية، لإسهامها في إعلاء شأن الدولة وتحقيق تطلعاتها».

وأضاف: «لقد رسخت دبي مكانتها مركزاً إعلامياً رائداً في المنطقة، ويشكّل تتويجها عاصمة للإعلام العربي 2020 دليلاً على تميزها وجدارتها في هذا المجال، وفي إطار الدور الحيوي لـ(بريد الإمارات) والمستمر لدعم قطاع الإعلام والثقافة، والتزامها الراسخ بتخليد الإنجازات المهمة للدولة، نتشرف بإصدار هذا الطوابع التذكارية احتفالاً بهذا الإنجاز الرائع».

مبادرة نوعية

من جانبها، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، ميثاء بوحميد: «نثمن المبادرة النوعية لـ(بريد الإمارات)، التي تعكس مدى الوعي بأهمية قطاع الإعلام، والمستوى المتقدم الذي بلغته دولة الإمارات في ريادة العمل الإعلامي على مستوى المنطقة، لاسيما من خلال إسهامات مؤثرة نعتز بأن يكون لدبي النصيب الأبرز منها، ومن بينها على سبيل المثال منتدى الإعلام العربي، وجائزة الصحافة العربية، اللذان يمثلان أهم حدثين إعلاميين في المنطقة وأوسعهما تأثيراً في هذا القطاع».

وأكدت أن «طرح طوابع بريدية تذكارية للاحتفاء بدبي عاصمة للإعلام العربي، يبرز مسيرتها الملهمة في مجال العمل الإعلامي، التي نتشرف بكون نادي دبي للصحافة كان مشاركاً فيها بقوة، وعلى الرغم من الوضع الاستثنائي الراهن على مستوى العالم أجمع، لم ينقطع عطاء نادي دبي للصحافة ولم تفتر همته، بل اختار أن يواصل دوره من خلال تقديم أنشطة ومبادرات افتراضية تخدم الإعلاميين، سواء داخل الدولة أو على مستوى المنطقة العربية، تأكيداً على الأثر الإيجابي الذي تضطلع به دبي في دفع مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة».

وجاء اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 من قِبَل مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الـ50 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في يوليو الماضي، تأكيداً على دور دولة الإمارات حاضنةً للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها دبي في مجال الإعلام.

حكاية شعار

كشف نادي دبي للصحافة، في يناير الماضي، عن شعار «دبي عاصمة الإعلام العربي»، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال احتفالية النادي بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه، والاحتفال بتسلم دبي درع عاصمة الإعلام العربي لعام 2020.

وجاء الشعار من تصميم المبدعة الإماراتية الشابة، ريم الشامسي، الطالبة في السنة النهائية بالجامعة الأميركية في دبي، وتدرس التصميم، واعتمدت في تصميمه على عبارة «دبي عاصمة الإعلام العربي» باللغتين العربية والإنجليزية، مستخدمة اللونين الأبيض والأسود، وخطوطاً عريضة وحادة، في رمزية عبر هذين اللونين، والحضور القوي للخط العربي، تأكيداً على أهمية ووضوح الرسالة الإعلامية، وعدم تضمنها لظلال من الألوان التي قد تعيق المتلقي عن إدراك الحقائق كما هي، وتعبيراً عن قوة دبي بهذا المجال.

عبدالله محمد الأشرم:

«نسعى من خلال إصدار الطوابع البريدية التذكارية، إلى الاحتفاء بكل أشكال التميز في دولة الإمارات».

ميثاء بوحميد:

«طرح طوابع بريدية تذكارية للاحتفاء بدبي عاصمةً للإعلام العربي، يبرز مسيرتها المُلهمة في العمل الإعلامي».

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