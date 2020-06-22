علماء ينبهون من هذا الهرمون .. يزيد فرص الوفاة بـ "كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أكد علماء أن مرضى فيروس كورونا الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون الإجهاد "الكورتيزول" في دمهم، أكثر عرضة للوفاة بسبب الفيروس. وكشفت الدراسة التي أجراها باحثو مؤسسة إمبريال كوليدج لندن، أن المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من الهرمون، تدهورت حالتهم بسرعة أكبر وكانوا أكثر عرضة للوفاة. بحسسب "ديلي ميل"، و"روسيا اليوم".

ويقول الفريق البريطاني إن النتائج يمكن استخدامها لتحديد هؤلاء المرضى، الذين هم على الأرجح بحاجة إلى رعاية مكثفة والمساعدة في إدارة الضغط على NHS.

ووجد معدو الدراسة أن المستويات التي عُثر عليها كانت "عالية بشكل مثير للقلق" - بقدر 3 مرات مستويات الكورتيزول الموجودة في الدم بعد خضوع شخص لعملية جراحية كبيرة.

وقال المعد الرئيس للدراسة، البروفيسور والجيت ديلو، من جامعة إمبريال: "من منظور طبيب الغدد الصماء، من المنطقي أن يكون لدى مرضى "كوفيد-19" المعرضين لحالة خطيرة، مستويات أعلى من الكورتيزول، ولكن هذه المستويات مرتفعة بشكل مثير للقلق".

وخلال فترة الدراسة، توفي أقل من 27% من مرضى "كوفيد-19"، مقارنة بأقل من 7% فقط من المجموعة غير المصابة بالمرض. ويأمل ديلو وفريقه أن أبحاثهم يمكن التحقق منها الآن في دراسة سريرية على نطاق أوسع.

وينتج الجسم الكورتيزول استجابة للإجهاد، ويؤدي إلى تغيرات في التمثيل الغذائي ووظيفة القلب والجهاز المناعي، لمساعدة الجسم على التأقلم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news