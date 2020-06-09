«دبي للثقافة» تدعم «فن الطهي» عبر حملة «#لنبدع_معا»

المصدر: وام



نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي حملة لدعم وتشجيع «فن الطهي» باعتباره من الفنون التي تحفّز الابتكار والإبداع والريادة، فضلاً عن تشجيع المبدعين على تقديم نتاجات إبداعية كل في مجال تخصصه.

وتأتي حملة «فن الطهي» كجزء من حملة «دبي للثقافة» الرقمية الوطنية «لنبدع_معاً» التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي في أواخر مارس الماضي.

وسعت الهيئة عبر حملة «فن الطهي» إلى إبراز فنون الطهي المختلفة من الثقافات المتعددة التي تعيش على أرض دبي، وتعريف أفراد المجتمع على طرق الطبخ التي تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، وذلك في مشهد يعكس التمازج والتعايش بين تلك الثقافات.

كما هدفت الهيئة إلى إيصال رسالة مفادها أن الطهي فن، وأن كل طاهٍ يحمل في داخله مبدعاً تظهر لمساته الفنية في طريقة الطبخ والبراعة في اختيار المكونات الغذائية وطريقة عرض الطعام وتقديمه.

وشارك في الحملة عدد من الطهاة المعروفين على مستوى الإمارة، حيث قدموا جلسات طهي مباشرة على إنستغرام باستخدام وسم «#لنبدع_معاً»، حيث تم خلال الجلسات، تحضير العديد من الاطباق العالمية بلمسة إماراتية.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال حملة «#لنبدع_معاً» إلى إلهام المواهب المحلية المبدعة من شتّى الجنسيات والثقافات لتقديم نتاجات من مختلف ألوان الإبداع الكثيرة التي تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع الأنشطة الثقافية والإبداعية عبر تشجيع المواهب المبدعة لعرض نتاجاتها من المنزل أمام شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

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