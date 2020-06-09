"سنعود بعد حل مشاكل عائلية"..عبارة كتبها رجلان فرا من سجن إيطالي

المصدر: روما- أ ف ب

ترك سجينان فرا الأسبوع الماضي من سجن في روما رسالة يعدان فيها بالعودة ما إن يحلا مشاكلهما العائلية على ما ذكرت صحيفة "لاريبوبليكا". وأوضح داود زوكانوفيتش (40 عاما) وليل احمدوفيتش (46 عاما) وهما قريبان وينتميان إلى غجر الروما، في رسالتهما التي نقلت فحواها الصحيفة أن ابناءهما في وضع سيء على الأرجح بسبب قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات وعليهما حمايتهما. وأضافا أنهما اضطرا إلى الهرب من سجن ريبيبيتا في ضاحية روما لأن زوجتيهما مسجونتان أيضا فقررا أن يحلا شخصيا مشاكل الابناء.

ونشر الرجلان قضبان الزنزانة بواسطة مبرد ومن ثم صنعا حبلا مستعينين بقساطل مضادة للحريق قبل أن يقصا أسلاكا شائكة بواسطة مقص ليتمكنا من الخروج من حرم السجن على ما أضافت الصحيفة.

ووعد ابنا العم المحكوم عليهما بالسجن حتى العام 2029 بعد إدانتهما بتهمتي بالاحتيال وإخفاء مسروقات بالعودة "باسرع وقت ممكن" بحسب الصحيفة.

وكتبت الصحيفة "أما الآن وقد فرا من ريبيبيا ستوجه إليهما تهمة الفرار وقد يواجهان عقوبة إضافية بالسجن خمس سنوات. ربما هذه العقوبة الجديدة ستقنعهما بنسيان الوعد بالعودة وكتابة وداعا بدلا من إلى اللقاء".

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