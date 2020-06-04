الإمارات: خسوف جزئي للقمر الساعة 9:46 مساء الجمعة

المصدر: دبي-الإمارات اليوم





يشهد العالم مساء يوم غد ( الجمعة 5 يونيو ) خسوفا شبه ظل جزئي للقمر، وسيكون الخسوف مشاهدا من

معظم دول العالم ما عدا الأمريكيتين، ولكنه لن يكون ملاحظا بالعين المجردة، وبشكل عام لن يشعر الناس

بحدوث الخسوف لأنه خسوف شبه ظل جزئي وليس خسوف ظل. وحسب بيان لمركز الفلك الدولي في أبو ظبي سيبدأ الخسوف في الساعة 05:46

مساء بتوقيت غرينتش ) 09:46 مساء بتوقيت الإمارات، وسيصل الذروة في الساعة 07:25 مساء بتوقيت

غرينتش ) 11:25 مساء بتوقيت الإمارات، وسينتهي في الساعة 09:04 مساء بتوقيت غرينتش 01:04

صباحا بتوقيت الإمارات، وسيخسف من القمر ما نسبته 57 % من قطر قرص القمر. وقد يلاحظ حاد البصر

اختلافا بسيطا على إضاءة القمر قرب وقت الذروة.

وخسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف العادي من حيث هيئة القمر ولمعانه وقت الخسوف، فعند خسوف شبه

الظل، فإن القمر لا يدخل في ظل الأرض الكامل، بل يدخل في منطقة تسمى شبه الظل، وفي هذ المنطقة فإن

جزءا من أشعة الشمس يبقى واصلا إلى القمر، وبالتالي فإن القمر لا يختفي تماما وقت الخسوف، بل تقل

إضاءته فقط، وحيث إن 57 % من قرص القمر سيدخل في منطقة شبه الظل في هذا الخسوف، فإن بعض أجزاء

القمر ستكون قريبة من منطقة ظل الأرض ، وهذا الجزء من قرص القمر سيكون أعتم من غيره، وبالتالي فإن

القمر وقت ذروة الخسوف سيكون على هيئة قرص جزء منه لا يبدو عليه الخسوف في حين أن قسما آخر

سيكون أعتم بشكل قد تصعب ملاحظته بالعين المجردة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news