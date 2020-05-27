علماء يحذرون من جين "غريب الاطوار" ومضاعفات " كورونا" الخطيرة

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حذر علماء في جامعة "إكستر" البريطانية أن جينا وصفه البحث بالمختل وغريب الأطوار مرتبط بالخرف يضاعف خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا الحادة. وجاء في البحث الذي نشرته صحيفة " ذ صن" البريطانية، أن الذين لديهم جين يسمى APoE4 يمكن أن يكونوا مهيئين وراثيا لمضاعفات خطرة في حال إصيبوا بفيروس كورونا.

وقال أستاذ علم الأوبئة والصحة العامة في الجامعة ورئيس البحث، ديفيد ميلزر،: "أظهرت العديد من الدراسات الآن أن الأشخاص المصابين بالخرف معرضون بشدة لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد".

ووجد البحث الذي حلل بيانات من البنك الحيوي البريطاني، ل 500 ألف شخص، أن الأشخاص الذين لديهم نسختان مختلتان من الجين APoE4 المرتبط بالخرف قد ضاعفا من خطر الإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا بفيروس كورونا، مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم طفرة جينية. ومن المرجح أن يحمل الناس من أصل أوروبي نسختين معيبتين من هذا الجين.

وقال المؤلف المشارك في البحث، الدكتور تشيا لينغ كو، من كلية الطب بجامعة كونيتيكت في الولايات المتحدة: "هذه نتيجة مثيرة لأننا قد نكون قادرين الآن على تحديد كيف يسبب هذا الجين المعيب قابلية التعرض لـ كوفيد-19. وقد يؤدي هذا إلى أفكار جديدة للعلاجات".

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