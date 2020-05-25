زرع قلب اصطناعي بالكامل في الدنمارك

المصدر: باريس -أ ف ب

أعلنت مجموعة "كارمات" التي تطوّر قلبا اصطناعيا بشكل كامل الاثنين عن أول عملية زرع لهذا العضو في الدنمارك، وهي البلد الثالث الذي يدخل دراسة "بيفوت" مع تشيكيا وكازاخستان.

وأوضحت "كارمات" في بيان، أنه مع هذه العملية، أصبح عدد المرضى المشمولين بالدراسة 13.

وأجريت الجراحة في مركز "ريغشوسبيتاليت" لأمراض القلب في كوبنهاغن.

وأعلن عن عملية زرع القلب الاصطناعي السابقة التي أجريت في تشيكيا في أوائل ديسمبر 2019.

ويهدف القلب الاصطناعي الذي طورته "كارمات" إلى تقديم بديل للقلب البشري الذي يحتاج إليه مرضى القصور في القلب. وقفز سعر سهم المجموعة في بورصة باريس بنسبة 7,52 %.

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