بالفيديو..خطأ أم إختراق؟..مساجد أزمير التركية تصدح بأغنية إيطالية بدلاً من الأذان

المصدر: متايعة الامارات اليوم

فتحت الأجهزة الامنية في مدينة أزمير التركيا تحقيقا في حادثة شكت صدمة لسكان المدينة، حيث بثت أنظمة مكبرات الصوت في العديد من مساجد المدينة وفي وقت واحد، أغنية إيطالية شهيرة بدل الأذان،

وتشك الجهات المعنية بالتحقيق في الحادثة بوجود إختراق. بحسب وكالة "رابتلي" الإعلامية ، وموقع "روسيا اليوم" الذي نشر مقطع فيديو يوثق الحادثة قرب أحد المساجد.

ودهش سكان المدينة قرب جامع "إيغيكينت" وهو واحد من أكبر جوامع المدينة من سماعهم هذه الأغنية بدل الاذان، وقامت سلطات المدينية بتوقيف جميع من تناقل مقاطع الفيديو التي وثقت الحداثة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأغنية "بيلا تشاو" التي بثتها المساجد تعتبر من اشهر الاغنيات الايطالية المناهضة للفاشية والتي كانت تغنى في حقبة الحرب العالمية الثانية.

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