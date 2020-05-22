"أسترا زينيكا"العالمية: لقاح " كورونا" محتمل في سبتمبر

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت شركة "أسترا زينيكا" العملاقة لصناعة الأدوية أنها مستعدة لتزويد الأسواق بلقاح محتمل لعلاج فيروس كورونا بدءا من شهر سبتمبرالمقبل.

وقالت الشركة إنها أبرمت عقودا تقضي بإنتاج 400 مليون جرعة على الأقل من اللقاح، والتي تطورها بالتعاون مع جامعة أكسفورد. بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت شركة أسترا زينيكا إنها قادرة على إنتاج مليار جرعة من لقاح " AZD1222 " خلال هذه السنة وفي السنة التالية.

وتتواصل التجارب والاختبارات الأولية على هذا اللقاح، وقالت شركة "أسترا زينيكا" إنها تدرك أن اللقاح قد لا يُحقق النتائج المرجوة منه.

لكن الشركة أضافت أنها ملتزمة بتطوير البرنامج للاستخدام على المستوى السريري(في المستشفيات والعيادات)، وليس في حدود التجارب المختبرية.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على دعم بقيمة أكثر من مليار دولار من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي التابعة لوزارة الصحة الأمريكية (BARDA) من أجل تطوير، وإنتاج، وتسليم اللقاح

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