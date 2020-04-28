"الراكون" سبب "كورونا"..عالم ألماني شهير يقدم رأيا مختلفا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثار عالم الفيروسات الألماني الشهير كريستيان دروستن الجدل بعد مخالفته للرأي الشائع أن فيروس كورونا نشأ في أحد أسواق تجارة الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية.

ويختلف كريستيان دروستن، وهو كبير الباحثين في علم الفيروسات بمستشفى شاريتيه ببرلين، مع الإعتقاد الشائع، ويرى أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسات بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية اتفق العالم الألماني على صحة فرضية نشأة الفيروس في الصين، لكنه يرى أن الوباء بدأ في المكان الذي يتم فيه تربية الحيوان الوسيط الذي نقل المرض إلى الإنسان.

ويرى كريستيان أن "كلب الراكون" هو الحيوان المسؤول عن انتقال كورونا للبشر. وأضاف : "لا أفهم سبب عدم وجود دراسات عن هذا الأمر."

ويرى دروستن أن هناك أمر مهم تم تجاهله، ألا هو ظروف نشأة فيروس سارس بجنوب الصين في 2003. فبحسب دروستن توصلت الدراسات إلى أن فيروس سارس عُثر عليه في حيوان "كلب الراكون"، والذي يعد تجارة مربحة في الصين بسبب فروته.

ونقل موقع "فوكوس" الألماني عن دروستن تخمينه:"قد يكون بعض من ذهبوا إلى أسواق تجارة الحيوانات البرية يعملون بالأساس في أماكن تربية "كلب الراكون""، وهو ما قد يفسر انتقال الفيروس إلى سوق ووهان.

وشاع الإعتقاد في الأوساط العلمية أن فيروس كورونا انتقل من الخفافيش إلى حيوانات وسيطة ومنها إلى الإنسان. ودارت مناقشات علمية حول طبيعة الحيوان الوسيط، حيث درس البعض أحتمال أن يكون الوسيط هو آكل النمل الحرشفي، والذي يعد وجبة معتبرة في الثقافة الصينية ويباع بثمن باهظ في أسواق غير شرعية لمن يعتقدون أن له خصائص علاجية. ووقع آكل النمل الحرشفي تحت الإشتباه بعد عثور العلماء على فيروس يشبه فيروس كورونا المستجد بنسبة 90% في عينات من دمه

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