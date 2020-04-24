«بيل وميلندا غيتس»: نعمل على منح اللقاح لـ 7 مليارات شخص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت منظمة بيل وميلندا غيتس إلى تعاونٍ دولي للاستعداد لمنح سبعة مليارات شخص حول العالم لقاح ضد «كوفيد-19» بعد تطويره. وستقدم المنظمة تمويلاً إضافياً بقيمة 150 مليون دولار لدعم تطوير علاجات لـ«كوفيد-19».

وعلى الرغم من أن تطوير لقاح آمن فعال واختباره يحتاج إلى نحو 18 شهراً، لكن الشركات والحكومات حول العالم تحتاج إلى وضع الخطط والاستعداد لإنتاج كمياتٍ كبيرة منه بعد تطويره، وفقاً لمارك سوزمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميلندا غيتس.

وأضاف سوزمان أن عدد سكان العالم حالياً يبلغ نحو سبعة مليارات نسمة، ولذا علينا الاستعداد لمنحهم جميعاً اللقاح. وأعلن أن المؤسسة ستقدم 150 مليون دولار، بالإضافة إلى الـ100 مليون دولار التي أعلنت تقديمها خلال شهر فبراير 2020، لدعم الجهود العالمية لمواجهة وباء كوفيد-19، من خلال تطوير علاجات ولقاحات واختبارات للتشخيص، بالإضافة إلى دعم الدول الأكثر فقراً في جنوب آسيا والدول الإفريقية.

وقال سوزمان إن العلماء يتسابقون لتطوير لقاح آمن وفعال، ويوجد حالياً أكثر من 100 مشروع في جميع أنحاء العالم لتطوير اللقاح، لكنها تحتاج إلى الخضوع إلى اختبارات سريرية عديدة لمعرفة آثارها الجانبية ومدى فعاليتها وأمانها على الفئات المختلفة، مثل الحوامل والمسنين.

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مشروع في جميع أنحاء العالم لتطوير اللقاح.

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