فنان أردني يقدم عروضه من صالون البيت ويحقق شعبية كبيرة

المصدر: عمان- رويترز

يقيم منسق أغان أردني حفلا عبر الإنترنت يبثه من غرفة معيشته في عمان. ويعزف رجا قمر بآلاته، على وقع دقات الطبول، مقطوعات موسيقية لنشر البهجة ورفع المعنويات في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

فالأزمة التي فجَرها الفيروس لم تترك للشباب خيارات تُذكر للترفيه في ظل حظر التجول الصارم الذى فرضته الحكومة لمنع انتشار الفيروس. ومن ضغوط الحظر استلهم رجا قمر فكرة الالتجاء إلى فضاء الإنترنت ليبث ألحانه وموسيقاه على الهواء مباشرة لمتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي. ويمارس قمر تنسيق الأغاني منذ 16 عاما، واستطاع خلال الفترة القليلة الماضية أن يحقق شعبية كبيرة بين جمهوره من الشباب. وفي أغلب الأحيان ينضم إليه صديقه بشار حداد، الذي يعزف على الطبلة، الآلة الشعبية الشهيرة في العالم العربي.

وقال قمر البالغ من العمر 31 عاما، والمعروف في الأردن باسم رجا يا رجا، إنه يشعر بأن عليه مسؤولية المشاركة في رفع معنويات معجبيه في هذا الوقت العصيب.

وقال ركان عازر، وهو واحد من جمهور قمر، إن العزف الذي يقدمه صار وسيلة التقاء تجمعه بأصدقائه، حتى ولو كان ذلك عبر الفضاء الرقمي وليس على أرض الواقع.

وأشار رجا إلى إن أحدث عروضه حصل على أكثر من 10 آلاف مشاهدة ويأمل في أن يزيد العدد في الأيام المقبلة.