«سيارة كورونا» للتوعية بمخاطر الفيروس في الهند

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

تجوب «سيارة كورونا» على شكل فيروس عملاق شوارع جنوب الهند مدفوعة بمحرك قوي لنشر التوعية لدى الهنود بضرورة البقاء في المنازل لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذه المركبة الصغيرة التي تتسع لراكب واحد والمصنوعة من ألياف خضراء مضيئة، نشر مطورها المهندس الهندي سوداكار ياداف على هيكلها الدائري الأطراف الحمراء الشبيهة بأشواك الفيروس. وتتنقل «سيارة كورونا» في شوارع مدينة حيدر آباد المعروفة بشركات التكنولوجيا الكثيرة فيها، لتذكير السكان بأخطار وباء «كوفيد-19».

وقال ياداف البالغ 67 عاماً: «الناس ليسوا خائفين، ومازالوا يتنقلون في الشوارع رغم الخطر الواضح».

وأضاف: «رسالتي من خلال هذه السيارة الفنية إفهامهم خطورة الخروج إلى الشوارع وتأكيد أن المكان الأكثر أمناً في الوقت الراهن هو المنزل».

وأشار ياداف إلى أنه استوحى تطوير هذه المركبة من الخوذات المصنوعة على شكل فيروس والتي يرتديها شرطيون في أماكن أخرى في الهند، في محاولة للتوعية بأخطار فيروس كورونا المستجد بصورة تحمل بعض الطرافة.

وأوضح هذا المهندس الهندي صاحب الرقم القياسي في موسوعة «غينيس» لتصميمه أكبر دراجة ثلاثية العجلات في العالم، أن الشرطة في حيدر آباد كانت «داعمة» له في هذا المشروع.

وقال: «هم يريدون تسليط الضوء على هذه السيارة لنشر الوعي».