روبوت شرطي يراقب تطبيق الحجر الصحي في تونس

المصدر: تونس -أ ف ب

شرعت وزارة الداخلية التونسية في تشغيل روبوت يتجول في الشوارع في محاولة لحثّ التونسيين على الالتزام بالحجر الصحي العام الذي أقرته السلطات في البلاد منذ 22 مارس الفائت للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.



ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر الروبوت بي-غارد وهو من ابتكار وصنع تونسي يقترب من أحد المارة وبقول له "ماذا تفعل هنا؟ بطاقة هويتك، وزارة الداخلية تخاطبك، ألم تعلم بأن هناك حجرا صحيا عاما؟".



الروبوت على شكل عربة صغيرة بأربع عجلات، وبدأت تجربته منذ أسبوع داخل الشوارع الرئيسية في العاصمة تونس وقد شد انتباه التونسيين وهو يتوجه لهم بالخطاب "يجب احترام القانون والالتزام بالحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت تفاديا لانتشار العدوى وحفاظا على أرواح الناس".



اتصلت فرانس برس بوزارة الداخلية للتعليق على هذه الطريقة الجديدة المعتمدة للتوعية بخطورة المرض لكنها لم ترغب في التوضبح.



يُصنَّع الروبوت "بي غارد" ويباع لشركات في الخارج منذ العام 2015 وابتكره الطالب في الجامعة التونسية أنيس السحباني وهو متخصص في صناعة الروبوتات وقد أنشأ شركة "إينوفا روبوتيكس" في محافظة سوسة، شرق البلاد، ومنح عدداً من الروبوتات كهبة لوزارة الداخلية التونسية.

لم تحدد بعد الوزارة عدد الروبوتات التي ستعتمدها في حملتها التوعوية للوقاية من انتشار الفيروس في البلاد.