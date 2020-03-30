الأردن يخلي المحجور عليهم في البحر الميت وبينهم أميران من العائلة المالكة

المصدر: بترا

بدأت صباح اليوم الاثنين في الأردن عملية إخلاء المحجور عليهم صحياً في فنادق البحر الميت، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي التي امتدت لمدة أسبوعين.

وبحسب خطة الإخلاء التي اعتمدتها الحكومة سيتم إخلاء 1934 شخصاً من فنادق البحر الميت، من بينهم الأميران حسين ومحمد ابنا سمو الأمير طلال بن محمد، بعد أن أكملا مدة الحجر الصحي الذي طبق على القادمين إلى المملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتباراً من اليوم الاثنين، سيدخل الأميران حسين ومحمد الحجر المنزلي، التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بضرورة تطبيق شروط الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، لجميع الأشخاص الذين أمضوا حجراً صحياً لمدة 14 يوماً في فنادق البحر الميت وعمان والعقبة.

وأدخل الأميران حسين ومحمد، الحجر الصحي بعد وصولهما إلى مطار الملكة علياء الدولي، قبل 14 يوماً.

وكانت الحكومة طبقت إجراءات احترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، تشمل فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية إلى المملكة، حيث تم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في مرافق فندقية مخصصة، في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان والعقبة. وحرصت القوات المسلحة الأردنية على وداع المحجور عليهم بالورد لدى مغادرتهم الفنادق، متمنة لهم دوام الصحة والعافية والعوده إلى بيوتهم آمنين.