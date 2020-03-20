300 طفل مصاب بـ"كورونا " في إيطاليا

المصدر: روما-وام

أعلن ألبرتو فيلاني رئيس جمعية طب الأطفال فيإيطاليا اليوم أن 300 طفل في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 "، مؤكدا أن وضعهم الصحي ليس خطيرا..موضحا ان رضيعا حديث الولادة، عمره 22 يوما، وهو أول طفل أصيب بالفيروس قد تماثل للشفاء.

وبحسب رئيس جمعية طب الأطفال فإن الوباء لا يزال ينذر بالخطر، لكن يمكن رؤية بصيص أمل .. مشيرا إلى أن فيروس كورونا لا يمثل مشكلة بالنسبة للأطفال.

و ذكرأندريا سيلا رئيس قسم الإسعافات الأولية في مستشفى للأطفال في منطقة بياسينزا بشمال إيطاليا، ان عددا من الناس لا يزالون يتعاملون مع الأطفال كمحصنين من الإصابة بهذا الفيروس دون أن ينتبهوا إلى إمكانية أن يكون الأطفال سببا في نقل العدوى، الأمر الذي يمكن أن يفاقم خطر ذلك الفيروس.

وأكد أن الأطفال غير محصنين قطعا من الإصابة بالفيروس، وفي حال تم الاستهانة بهذه الحقيقة سينقلون بسهولة عدوى المرض إلى ذويهم.. بإبقاء الأطفال داخل المنازل، مع أخذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على صحتهم والحرص على عدم انتقال العدوى إليهم.



