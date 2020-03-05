حاكم الشارقة يؤكد أهمية التواصل العمومي

المصدر: محمد الرفاعي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية التواصل العمومي، مشيراً سموه إلى أنه يهدف إلى خدمة العموم وتعريفهم بمختلف المستجدات، من خدمات حكومية وغيرها، وإشراكهم في حوار التنمية، وتوجيههم لأفضل الممارسات الصحية والتعليمية والأمنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه في حفل انطلاق أعمال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة، كلمته بسرد حول عطاء الشارقة الثقافي، الذي امتد لما يربو على 40 عاماً، مشيراً إلى إصداره المعنون بحصاد السنين، الذي تم إصداره في عام 2010، وكيف أننا اليوم، ونحن في عام 2020، بعد مرور 10 سنوات على ذلك الإصدار، نجد أن ما حصدته الشارقة ثقافياً فاق ما تم حصاده في الـ30 سنة الأولى.

وأكد سموه أن التواصل العمومي تطوّر في الشارقة بالصورة ذاتها التي تطور فيها عطاؤها الثقافي.

وقال إن التواصل العمومي يهدف إلى إعلام المواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بأعمال المؤسسات العمومية، والتعريف والإعلام بالخدمات التي تقدمها السلطات العمومية للمستعملين، ودفع الحوار مع المواطنين والمستعملين والمجتمع المدني، ومرافقة السلوك في ميادين الصحة والتعليم والأمن.

وأضاف سموه أن المعنيين بالتواصل العمومي هم المواطنون، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

كما تطرق لتوضيح ماهية هذا النوع من التواصل قائلاً: «يغطي التواصل العمومي ميداناً واسعاً، يندرج فيه تواصل المؤسسات العمومية (كالدوائر والهيئات العمومية)، ولتيسير وتسهيل عملية التواصل العمومي لابد أن نحدد المهن والمهام، والآلات والوسائل، والمؤسسات».

وأضاف سموه: «التواصل العمومي هو تواصل له منفعة عامة، تقوم به المجموعات المواطنة، والإدارات، والهيئات العمومية، وكل ذلك منصوص عليه في القانون، فهو يشكل خدمة عمومية متميّزة، ويتوجه إلى عموم السكان، من مواطنين ومقيمين، وإلى كل مستعملي هذه الخدمات».

وأشار سموه إلى أن من يقومون بمهمة التواصل العمومي هم حرفيون يمارسون مهن التواصل، سواء كان مديراً أو مكلفاً بالتواصل، أو مكلفاً بالنشريات، كمدير تحرير، أو صحافي، أو مصور، أو ملحق صحافي، أو مسؤول العلاقات العمومية، ومصمم المواقع العنكبوتية.

وأورد أهم وأبرز وسائل وآليات التواصل العمومي، قائلاً إن التواصل العمومي يجند كل آليات التواصل الملائمة، واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلمته، المهام التي يقوم بها التواصل العمومي، حيث شملها في ستة عناصر، الأول تنشيط الحياة الديمقراطية، وذكر سموه مثالاً حولها في عرض القرارات التي تتخذها الحكومة، والتعريف بالسياسات العمومية، وشرح مشروعات الدوائر والهيئات، وإشراك المواطنين، وتنظيم النقاش العمومي. والثاني العمل على تطوير سلوك المواطنين، وذكر سموه مثالاً حولها في تحميس السكان لاحترام المحيط، وتنظيم حملات الوقاية في ميادين الأمن والنظافة والصحة، والإسهام في الحياة الاجتماعية، واحترام المال القومي، والثالث ضمان القيام بالتواصل الداخلي، وذكر سموه مثالاً حولها في العمل على أن يشترك المواطنون في الشعور بالخدمة العمومية. والرابع إعطاء قيمة للتراب القومي، وذكر سموه مثالاً حولها في تثمين التراث القومي للإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية، والخامس مساندة المبادرات المحلية، وذكر سموه مثالاً حولها في الإعلام بما يجري على التراب القومي من التعريف بالجمعيات وأنشطتها. والسادس الإعلام عن المرافق العمومية، وذكر سموه مثالاً حولها في شرح دور المؤسسات المختلفة، والتعريف بالمرافق العمومية، ومرافقة السكان في مساعيهم للتمتع بالمساعدات العمومية والخدمات الاجتماعية والسكن الاجتماعي.

كما بيّن صاحب السمو حاكم الشارقة المقصود من المؤسسات المختلفة، فهي تشمل المؤسسات القومية: كالمحاكم والمدارس والشرطة، والمجموعات الترابية، أي المحلية: كالبلديات والتجمعات والنقابات، والمؤسسات العمومية المحلية: كالجامعات وغرفة التجارة والصناعة والجمعيات المهنية، ومؤسسات الصحة العمومية والتضامن: كالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكاتب الخدمة الاجتماعية، وصندوق الضمان الصحي والضمان الاجتماعي.

سلطان بن أحمد القاسمي: الاتصال الحكومي أداة تمكين لا تواصل وحسب

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن الاتصال الحكومي بات شاملاً أكثر وعابراً للحدود، وإن دوره في إيصال المعلومات إلى الجمهور تغيّر، وأصبح ممكناً استراتيجياً ومحورياً في جميع المؤسسات، عبر مختلف القطاعات حول العالم.

وأضاف أن التغييرات السريعة والتحديات المختلفة التي تواجهها حكومات العالم، على صعيد القطاعات الصحية والبيئة والأمنية والثقافية، وما يترافق من متغيّرات أحدثها التطور السريع في سوق العمل، وانتشار وسائل الإعلام التي تبث أخباراً زائفة وتضليلية أضعفت الثقة بينها وبين الجمهور، جميعها عوامل تُحتم على الحكومات أن تتخذ الاتصال الحكومي أداة استراتيجية فاعلة وممكنة للعمل الحكومي بشكل يومي، ومعززة للاستقرار والشعور بالأمان والتعاون بين الحكومات وشعوبها، بدلاً من أن يبقى كقناة تواصل وحسب.

وتابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «خلال السنوات المقبلة، سيلعب الاتصال الحكومي دوراً فاعلاً في مجموعة من المجالات الأساسية التي نطرحها في دورة هذا العام، التي تتجلى في ترسيخ ثقافة التفاعل والاستجابة الفورية في روح العمل الحكومي، ودور تكنولوجيا الاتصال الحديثة في تمكين المجتمعات، كما نناقش الأثر الذي يحدثه الاتصال الحكومي في تطوير فلسفة التواصل الثقافي بين الشعوب وتعزيز السلام والحوار بين الأمم المختلفة، وأهمية الاتصال في تحقيق رفاه الفرد والمجتمع، وتشجيع الفرد على أن يصبح شريكاً في رفاهية المجتمع وليس فقط متلقياً للخدمات الحكومية».

حاكم الشارقة:

• «المعنيون بالتواصل العمومي هم المواطنون والمجتمع المدني والإعلام».

• «ما حصدته الشارقة ثقافياً خلال 10 سنوات فاق ما حصدته في 30 سنة».

• التواصل العمومي يهدف إلى إعلام المواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، بأعمال المؤسسات العمومية.

.. من المنتدى

- أكد الرئيس الكولومبي السابق، خوان سانتوس، الحائز جائزة نوبل للسلام، في خطاب تفاعلي عن «‏تعزيز السمعة: الأفعال أبلغ من الأقوال»، ضرورة ‏أن يكون لدينا المعرفة لنلعب دور القيادة.

وقال: «يجب أن نبلغ الحقيقة للعامة، ونتحدث بكل شفافية مع شعوبنا، ونظهر لهم اهتمامنا في ظروف مثل (كورونا)».

- بيّن ‏مؤسس ورئيس مجموعة «طلال أبوغزالة العالمية»، طلال أبوغزالة، أن كل ما يتخيله العقل البشري هو حقيقة تنتظر التطبيق، والإنسان يفشل فقط عندما يتوقف عن المحاولة، علينا أن نتوجه للتعليم القائم على الابتكار.

وتحدث حول رحلته في مواجهة مخاوفه، والتصدي للمعتقدات العميقة التي منعته من التقدم لوقت طويل، ومن ثم كيفية توصله إلى نجاحات استثنائية.

وأضاف ‏أن «الراتب قد يجعلك سعيداً، لكنك لن تصبح غنياً، ولن تنال المجد والنجاح إذا أصبحت نائماً، فكن حريصاً على تقدمك ونجاحك، فالحياة فرص والفرص لا ينالها إلا الناس الجادون والمجتهدون».

ولفت إلى أن «الشدة لا تدوم، والأشداء هم الذين يدومون، والفائزون يركزون على الفوز، والقادة يركزون على الفائزين، والراحة مضرة للصحة».

- تضمن المنتدى جلسات عدة، منها ‏جلسة تحت عنوان «الاتصال العابر للثقافات» بحضور المديرة السابقة لليونيسكو، إيرينا بوكوفا، أكدت فيها أهمية التعرف إلى أصل الشعوب، وتراث كل شعب وتاريخه، إذ إن «الحروب تركز على تدمير التراث، ويجب التصدي لها بالمعرفة والبحث».

- تحدثت ‏النجمة الهندية، بريانكا شوبرا، في جلسة تفاعلية تحت عنوان «سر تأثير الشاشة على الرأي العام» عن التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن «الهدف أن نعرف بعضنا وننفتح أكثر، لكن الكراهية موجودة في هذا العالم، ويجب أن نجعل أبناءنا قادرين على مواجهة السلبيات والسطحيين في هذا العالم».

- استبق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، جلسة حملت عنوان «حديث الاتصال الحكومي»، واستعرض المشاركون خلالها تجاربهم في قطاع الاتصال الحكومي، وقدرة مؤسساتهم على بناء شراكات حقيقية مع الجمهور، بما يسهم في تنمية ونهوض المجتمع، وعلاقة مؤسساتهم مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

- استعرض قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، قنوات ووسائل الاتصال التي تستخدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بدءاً من مجلة «الشرطي» في عام 1988، ومروراً بمجلة «الشرطي الصغير»، وبرنامج الشرطة التلفزيوني، والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والبرنامج الإذاعي «أمان يا بلادي»، ومجلة الشرطة الإلكترونية، وصولاً إلى مبادرة «عون»، في عام 2020، وهي خدمة تقدمها شرطة الشارقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم من خلالها الإعلان عن كل الخدمات الشرطية والمرورية.

- أشار رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الدكتور خالد المدفع، إلى أن «شمس» حرصت منذ انطلاقها، في عام 2017، على تحقيق إضافة نوعية للمجتمع الإعلامي، في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة، عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية حسب احتياجات المجتمع، والإسهام في إسعاد الجمهور، والتفاعل مع القضايا العالمية مثل قضايا المرأة والبيئة.

وأوضح أن «شمس» تقدم خدماتها للشركات الإعلامية من خلال قنواتها الإلكترونية، وتعمل على مد جسور التواصل مع الخدمات التمويلية، لدعم الشركات الصغيرة وشركات الفرد الواحد، التي وصل عددها، خلال ثلاثة أعوام، إلى أكثر من 4000 شركة، مؤكداً أن رسالة «شمس»، تدعو إلى نشر روح الريادة الإبداعية بين الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة.

- ذكر رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، خالد جاسم المدفع، أن رؤية الهيئة وأهدافها تتمثلان في تطوير القطاع السياحي بالإمارة، والحرص على استدامة موارده، وتعزيز قطاع الأنشطة والفعاليات، إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، مؤكداً أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في مساعدة الهيئة على تحقيق رؤيتها.

- قالت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي: «تحرص المؤسسة على إبراز دور المرأة الإماراتية الرياضية في شتّى المحافل، والارتقاء به، والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية، إلى جانب ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة».