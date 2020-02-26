عدسة «نمارق» تفوز بمسابقة «النخلة في عيون العالم»

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت الأمانة العامة، لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم»، بدورتها الـ11 (2020)، التي تنظمها الجائزة.

وفازت بالمركز الأول المصورة نمارق اللمكي، وفاز بالمركز الثاني المصور عبدالرحمن البريح، أما المركز الثالث فحصده المصور يوسف أحمد البادي.

وأعرب أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الدكتور عبدالوهاب زايد، عن سعادته لما حققته المسابقة، خلال 11 عاماً، بما يعزز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر، عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهميتها، وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من أنحاء العالم كافة، وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية، وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.

وأضاف أمين عام الجائزة أن الدورة الـ11 من المسابقة تميزت بمشاركة 91 مصوراً، يمثلون 13 دولة حول العالم، وبلغ عدد الصور المشاركة 301، من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر، وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.

عبدالوهاب زايد:

«(المسابقة) تبرز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر، من خلال الصورة الفوتوغرافية».

91

مصوراً من 13 دولة، شاركوا في المسابقة بـ301 عمل.

المسابقة تشجع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.