محمد عساف لـ «صناع الأمل»: أنتم مصدر الإلهام الحقيقي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبر «محبوب العرب»، الفنان الفلسطيني محمد عساف، أن «صناع الأمل» وأبطال الخير المجهولين في العالم العربي، هم مصدر إلهام وتشجيع وتحفيز للجميع، واصفاً إياهم بأنهم الأمل الحقيقي، وجميعهم أمثلة تُحتذى.

ويشارك عساف، غداً، في إحياء حفل «صنّاع الأمل»، أكبر مبادرة إنسانية من نوعها لتكريم أصحاب العطاء على مستوى الوطن العربي، في «كوكاكولا أرينا» في سيتي ووك بدبي، من خلال تقديم باقة من أجمل أغانيه، وذلك إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، الذين سيشاركون في الحفل تشجيعاً للعمل الخيري والإنساني.

شرف وفخر

أضاف عسّاف: «سعيد بوجودي للسنة الثالثة على التوالي في حفل صناع الأمل، ويشرّفني دائماً الانضمام إلى الجهود التطوعية التي تهدف إلى خدمة وطننا العربي، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات العربية، لقد استقطبت مبادرة صنّاع الأمل عشرات الآلاف من طلبات الترشيح الخاصة بأصحاب المشروعات الخيرية».

وتابع: «المشاركة في هذا الحفل الخيري شرف وفخر، ولقد كان واجباً علي أن أدعم هذه المبادرة وأشارك في الاحتفاء بأصحاب أفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً، لتشجيعهم ودعمهم، وزيادة وعي المجتمعات والأجيال المقبلة بهذه النماذج الملهمة، التي نتمنى أن نرى المزيد منها في عالمنا العربي». وأكمل المطرب الشاب: «تدل المشاركة الواسعة في مبادرة (صناع الأمل) على أن هناك الكثير من أبطال الخير المجهولين في العالم العربي، ويشرفني أن أتقدم بالشكر لهم جميعاً على عطائهم الذي يعد مصدر إلهام للمجتمعات العربية، وأقول لمن لم تسنح لهم فرصة التأهل لحضور الحفل الختامي: يكفيكم شرفاً أنكم عامل أساسي في تنمية وطننا العربي، استمروا في العمل والإنجاز لأنكم أملنا الحقيقي وجميعكم أمثلة تُحتذى، وحتى إن لم يقع الاختيار عليكم، مازلتم مصدر إلهام وتشجيع وتحفيز». وتابع: «سيكون يوم 20 فبراير محطة إنسانية عربية بامتياز، للاحتفاء بروح الخير والتطوع والعطاء والبذل في العالم العربي، ومناسبة لتشجيع الحراك الإنساني لتجديد هذه القيم النبيلة، ولدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أن تفخر بدعمها لهذه المبادرة التي تعزز عملية التنمية في وطننا العربي، وأمنياتنا أن نرى المزيد من هذه المبادرات الداعمة لصنّاع الأمل في جميع الدول العربية».

واقع أفضل

أكد عساف أن «تشجيع العمل الإنساني امتياز، وتخصيص ريع هذا الحفل لبناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، يضاعف تأثير مبادرة (صنّاع الأمل)، ويحفز مزيداً من الناس على دعم العمل الخيري والإنساني».

وفي أمسية مميزة، سيستمتع الحضور بأعمال محمد عسّاف، الذي سيغني مجموعة من أعماله التي لاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ليسهم في حفل صناع الأمل، الذي يكتسب طابعاً خيرياً، لتكريم أصحاب المشروعات الإنسانية التطوعية في العالم العربي وتسليط الضوء على صنّاع التغيير الإيجابي الذين يسهمون في بناء واقع أفضل للمجتمعات العربية، ومن المتوقع أن يصل الحضور في الحفل إلى 12 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم العربي.

وسيتابع الجمهور استعراض قصص إنسانية مؤثرة وملهمة، أبطالها هم المرشحون النهائيون في حفل التكريم، وسيتعرّف خلال الحفل إلى دورهم في خدمة القضايا النبيلة والنهوض بمجتمعاتهم.

ريع للخير

سيخصص ريع حفل صناع الأمل الخيري لبناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، باعتباره المشروع الإنساني العربي لهذا العام، وسيكون المستشفى الجديد إحدى أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها على مستوى العالم العربي، وسيوفر كادراً طبياً مؤهلاً، وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم، وسيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من جميع أنحاء العالم العربي مجاناً. وسينضم إلى محمد عسّاف، خلال الحفل، الفنانة نوال الكويتية والفنانة بلقيس، والمنتج والملحن العالمي ردوان RedOne، إلى جانب نخبة من الفنانين والممثلين والإعلاميين في العالم العربي، منهم سعاد عبدالله وطارق العلي وقصي خولي، وأحمد حلمي ومنى الشاذلي وعمرو أديب، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المشهود لها في العمل التطوعي والخيري والإنساني في العالم العربي.

يشارك عساف في أكبر مبادرة إنسانية من نوعها لتكريم أصحاب العطاء.

«محبوب العرب»:

«20 فبراير سيكون محطة إنسانية عربية بامتياز، للاحتفاء بروح الخير والتطوع والعطاء والبذل في العالم العربي».