الاكتئاب يزداد 5 أضعاف في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ ■د.ب.أ

أشارت دراسة نشرت أول من أمس، إلى أن الصحة العقلية للبالغين في هونغ كونغ قد عانت بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أصبحت عنيفة بشكل متزايد منذ اندلاعها في يونيو الماضي.

ولفتت الدراسة إلى أن الاكتئاب قد زاد خمسة أضعاف، وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية قد زاد ستة أضعاف بين البالغين على ما كان عليه قبل ظهور حركة المظلة عام 2014، عندما خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع للمرة الأولى لاستنكار تآكل الحكم الذاتي للمدينة.

وتناولت الدراسة فترة الاضطرابات الاجتماعية الحالية والتي اندلعت احتجاجاً على قانون تسليم المطلوبين، الذي تم سحبه وأصبح كأن لم يكن، حيث كان سيسمح بمحاكمة السكان في الصين. ووفقاً لعرض مجلة «ذا لانسيت» الطبية، فإن الدراسة التي استمرت في الرصد لـ10 سنوات، والتي أجرتها جامعة هونغ كونغ، تعد «أكبر وأطول دراسة استباقية لتأثير الصحة العقلية على مستوى السكان» في منطقة متأثرة بالاضطرابات الاجتماعية.

وخلال الدراسة، أُجري مسح على ما يصل إلى 1736 من البالغين تسع مرات بين عامي 2009 و2019، لتحديد مدى انتشار الاكتئاب المحتمل، وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة النفسية.