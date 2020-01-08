قصص تروي نجاحات انطلقت «بكل فخر من دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنصة «دبي بوست»، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الجانبين، سيتم بمقتضاها إنتاج ونشر قصص تفاعلية مؤثرة وملهمة، ضمن قالب صحافي وإعلامي مبتكر، وتدعم كل مشروعات مبادرة «بكل فخر من دبي».

ويهدف التعاون إلى إيصال رسائل إعلامية إبداعية تتعلق بسمات دبي وطبيعتها، وجهة اقتصادية عالمية، ومدينة تضع خطط تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لهم ضمن أولويات أجندتها التنموية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو.

وقّع الاتفاقية كل من رئيسة تحرير «دبي بوست»، خديجة المرزوقي، ومديرة «براند دبي» نهال بدري، في إطار تكامل الجهود، وتعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يدعم أهداف «براند دبي» الساعية للإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ما يتعلق بدعم نجاحات رواد أعمال وجدوا في دبي البيئة الداعمة، التي مكنتهم من الانطلاق بمشروعاتهم لتحقيق النجاح الذي يسعون إليه، وفتح آفاق جديدة أمامهم للنمو والتوسع، وبناء شراكات جديدة في داخل الدولة وخارجها.

بموجب بنود مذكرة التفاهم سيتعاون «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مع منصة «دبي بوست»، لإنتاج محتوى مرئي متنوع يسلط الضوء على قصص النجاح والحكايات الاستثنائية الملهمة في دبي، وبما يعزز من مكانتها مدينة متنوعة ذات طابع عالمي، إضافة إلى إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر لإبراز المشروعات التي انطلقت تحت مظلة «بكل فخر من دبي»، وإيصالها إلى الجمهور بشكل مميز وفريد، مواكبة للتوجهات الإعلامية الحديثة نحو المنصات الرقمية وتفضيلات الجمهور في الوصول إلى القصص الصحافية عبر هذه المنصات. كما سيدرب الطرفان بموجب المذكرة رواد الأعمال المشاركين في «بكل فخر من دبي»، على إجراء المقابلات الصحافية والإعلامية، وإجادة مهارات التحدث وإيصال الرسائل الصحيحة أثناء المقابلات الصحافية.

فرص واعدة

رحبت خديجة المرزوقي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية في الإمارة لإبراز وجهها الحضاري، مثمنة الشراكة مع «براند دبي» في إنتاج قصص إعلامية تعكس مدى الإلمام والوعي بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعي حكومة دبي لتهيئة الفرصة كاملة لنجاح تلك المشروعات، عبر توسيع دائرة التعريف بها، وتعزيز الوعي بما يمكن أن تقدمه تلك المشروعات من فرص اقتصادية واعدة للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت إلى أهمية إثراء المحتوى العربي في الفضاء الرقمي، من خلال التركيز على قصص الناس بجانبها الإنساني الذي يحمل معاني المثابرة والموهبة والنجاح، إذ إن المحتوى الإيجابي والبنّاء يعمل محركاً لصناعة التغيير الإيجابي في حياة الناس، خصوصاً فئة الشباب التي تستهدفها «دبي بوست» بشكل مباشر. وقالت رئيسة تحرير «دبي بوست»: «نهدف إلى إبراز المنتج الحضاري لمدينة دبي وتنافسيتها العالية على كل الأصعدة، من خلال المحتوى الذي نقدمه، وتعكس هذه الشراكة مع (براند دبي) التناغم الكبير في الرؤية والأهداف الرامية إلى تمكين رواد الأعمال الشباب ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً، بما يعكس التطورات التي حققها قطاع ريادة الأعمال في دبي».

تفاعل إنساني

من جانبها، أعربت نهال بدري عن تقديرها لمنصة «دبي بوست» التفاعلية، التي تملك شغفاً مميزاً في نقل القصص وروايتها بشكل مختلف عن القوالب التقليدية، وتعتمد في عملها على تطوير منتج رقمي ومحتوى بصري يتكيّفان مع التقنيات الذكية في تحفيز التفاعلين الإنساني والثقافي، في خط موازٍ لشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط «براند دبي» الرامية إلى توفير سبل الدعم اللازمة لرواد الأعمال الشباب، وإلقاء الضوء إعلامياً على مشروعاتهم تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى دعم نجاحات رواد الأعمال الذين وجدوا في دبي البيئة الداعمة لتحقيق النجاح، إذ يقدم الرواد المشاركون تحت مظلة «بكل فخر من دبي» صورة حية لما توفره الإمارة من دعم ومساندة لرواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة.

وأكدت أن «براند دبي» «حريص على إشراك رواد الأعمال المشاركين ضمن (بكل فخر من دبي)، في كل الفعاليات المقامة في دبي، لاسيما التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة»، مشيرة إلى أن رواد الأعمال الشباب المشاركين تحت مظلة المبادرة، سبقت لهم المشاركة ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، كما كانت لهم مشاركات دولية خارج الإمارات، ورأت أن التعاون مع «دبي بوست» يدعم جهود «براند دبي» المتواصلة لترسيخ الحضور في العالم الرقمي، والارتقاء بالمنظومة الرقمية المتكاملة للمشروعات والمبادرات التي تنفذها في دبي، بما يرسخ من سمعتها بوصفها واحدة من أبرز مدن العالم تطوراً، وأسرعها نمواً وأكثرها تنوعاً في الأعمال الإبداعية، ودعماً لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ريادة

تعد «بكل فخر من دبي» إحدى مبادرات «براند دبي» الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والشركات، التي تتخذ من الإمارة مقراً، بما يعكس التطورات التي حققها قطاع ريادة الأعمال في دبي.

وتعتمد عملية اختيار الشركات على معايير عدة، يأتي في مقدمتها مدى تميز استراتيجيات العمل، ودورها في تطور المجتمع وخدمة أفراده، بحيث توفر المبادرة للشركات المختارة مجموعة متكاملة من أساليب الدعم، بما يشمل تيسير المشاركات في الفعاليات الخارجية، وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة، وذلك بالاعتماد على شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.

خديجة المرزوقي:

«الاتفاقية تهدف إلى إبراز المنتج الحضاري لدبي وتنافسيتها العالية على كل الأصعدة».

نهال بدري:

«التعاون يأتي ضمن خططنا الرامية إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال الشباب».