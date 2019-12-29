3 نصائح للحصول على نوم هادئ

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

يواجه البعض مشكلات في الخلود للنوم ليلاً. وتقدم مجلة فرويندين نصائح للحصول على نوم هادئ ومريح لاستعادة طاقة الجسم والعودة للعمل في كامل النشاط.

وهنا بعض تلك النصائح التي تساعد على نوم هادئ، وتخلص من الأرق:

1- أهمية النوم

قد تبدو هذه النصيحة غير مهمة، لكن في الواقع قلة من الناس هم من يدركون أهمية النوم للصحة البدنية والنفسية والعقلية، ومن دون أخذ القسط الكافي منه فإن الجسم لن يستطيع أداء مهامه على الوجه الصحيح.

2- لا تأخذ التوتر معك إلى السرير

عند الذهاب إلى النوم يفضل التخلص من الأمور التي تقلق المرء، وعدم التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، والابتعاد عن أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب بفترة كافية قبل النوم، وتعلم تقنيات الاسترخاء وقراءة كتاب عن الاسترخاء.

3 - الحرص على القيلولة

على الرغم من اعتقاد بعض الناس في أن القيلولة تؤثر في النوم ليلاً، إلا أن القيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر في النوم ليلاً، والقاعدة الذهبية للقيلولة بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة، وألا تكون بعد الساعة الثالثة عصراً.