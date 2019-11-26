مجرة بـ 3 ثقوب سوداء يزيد كل منها على كتلة 90 مليون شمس

المصدر: جوتينجن/‏‏‏بوتسدام (ألمانيا) ــ د.ب.أ

عثر باحثون، للمرة الأولى، على مجرة ذات ثلاثة ثقوب سوداء هائلة الكتلة، في قلب المجرة. وحسب فريق الباحثين الدولي الذي اكتشف المجرة، فإن كلاً من الثقوب الثلاثة هائلة الحجم يمتلك كتلة تزيد على كتلة 90 مليون شمس مجتمعة. ونشر الباحثون نتائج دراستهم في العدد الحالي من مجلة «أسترونومي اند أستروفيزكس» المعنية بعلم الفيزياء والفيزياء الفلكية.

وفي بيان لهما، أفادت كل من جامعة جوتينجن ومعهد لايبنيتس للفيزياء الفلكية بمدينة بوتسدام الألمانية، بأن المعلومات التي رصدها الباحثون تدل على أن من المحتمل أن تكون أكبر مجرات الكون قد نشأت من الانصهار المتزامن لعدد أصغر من المجرات. وأوضح الباحثون أن كل مجرة كبيرة تمتلك في مركزها عادة ثقباً أسود ذا كتلة هائلة.