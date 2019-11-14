إسبانيا تمنع ركوب الحمير لمن هم في هذا الوزن!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قررت بلدية ميخاس الإسبانية، منع السياح الذين تتجاوز أوزانهم حاجز الـ 80 كيلوغراما من ركوب الحمير المنتشرة في المنطقة بحسب ما ذكرته ديلي ميل البريطانية. ويشيع في مدينة ميخاس استخدام ما يسمى بـ"تاكسي الحمير"، وتتيح لزوارها استكشاف معالمها التاريخية والأثرية على ظهر الحمير.

لكن انتشار مقاطع فيديو تظهر سوء معاملة الحمير من قبل السياح والسكان على حد سواء، دفع المسؤولين إلى إصدار قرارات صارمة لحمايتها. وستطبق هذه القرارات بدءا من يناير المقبل، وفق لما لموقع "دوتشي فيلا". يذكر أن اليونان سبقت إسبانيا، حيث قررت في عام 2018 منع ركوب الحمير لمن يزيد وزنه عن 100 كيلوغرام.