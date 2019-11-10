20 مليون درهم جوائز مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة جوائز مهرجان الظفرة في دورته الـ13 التي تنظم برعاية سموه في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليون درهم.

وتنظم النسخة الـ13 من المهرجان خلال الفترة من 9 - 24 ديسمبر المقبل، بمشاركة كبيرة من ملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهدف دعم ملاك الإبل على اقتناء أهم السلالات العربية الأصيلة، وفتح المجال أمام الأعداد المتزايدة من المشاركين في مزاينات الإبل التي يشهدها المهرجان، وذلك ضمن جهود سموه الرامية إلى صون الموروث والمحافظة عليه، ونقله للأجيال المتعاقبة، وتعزيز المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها.

من جهته، ثمّن قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لصون الموروث الإماراتي.

وأضاف أن مهرجان الظفرة يحظى بدعم ورعاية كريمة من سموه منذ الدورة الأولى في عام 2008، ما أسهم بشكل كبير في استقطاب مشاركين، وتحقيق أصداء إقليمية وعالمية واسعة، لافتاً إلى أن المهرجان شهد على مدار الدورات الماضية تطوّرات كبيرة أسهمت في دعم وتنمية منطقة الظفرة على وجه الخصوص، وأصبحت مدينة زايد التي تحتضن المهرجان مقصداً رئيساً لملاك الإبل في المنطقة، ولكل عشاق الموروث من مواطنين ومقيمين وسيّاح.

وأكد المزروعي أن «رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودعمه لمهرجان الظفرة شكّلا مُرتكزاً للحفاظ على تراثنا الأصيل وضمان توريثه للأجيال المقبلة، استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي زرع في الأجيال جميعها عشق التراث والاعتزاز به، وحُبّ العادات والتقاليد الأصيلة».

فارس خلف المزروعي:

«رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمهرجان شكّلت مُرتكزاً للحفاظ على تراثنا الأصيل».

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ديسمبر المقبل، تنطلق فعاليات المهرجان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.