«مسيرة التسامـــح».. تحتفي بذكرى تأسيس الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت الأمم المتحدة في الإمارات، بالتعاون مع وزارة التسامح، مسيرة مشتركة للاحتفال بيوم الأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على القيم السامية لعام التسامح. ويتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة كل عام في 24 أكتوبر احتفالاً بذكرى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. كما يهدف أيضاً إلى زيادة الوعي المجتمعي بالأهداف التي تدعو إليها المنظمة، مثل أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم المسيرة، التي أقيمت في حديقة أم الإمارات تحت شعار «مسيرة التسامح»، لتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة، وإلقاء الضوء على التزام الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وشهدت المسيرة مشاركة مواطنين وسكان من مختلف الأعمار، بما في ذلك شخصيات عامة وكبار الممثلين والموظفين من هيئات تابعة للأمم المتحدة في الإمارات، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حكومية وغير حكومية، وهيئات القطاع الخاص، وطلاب من مدارس عامة وخاصة، وطلاب جامعيين. وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على ضرورة التوعية بأهداف التنمية المستدامة، وأهمية مشاركة الجميع لإحداث أثر إيجابي.