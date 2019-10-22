التهاب الجيوب الأنفية.. الأعراض ووصفة الوقاية

المصدر: فرايبورج - د.ب.أ

ذكر طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني رولاند لاستسيج أن التهاب الجيوب الأنفية يحدث غالباً نتيجة لعدم علاج نزلة البرد جيداً؛ إذ تتعرّض الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية للالتهاب.

وأوضح أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتمثل في الرشح الشديد وألم ضاغط في الرأس والوجه مع تدهور حاسة الشم وآلام الأسنان.

وينقسم التهاب الجيوب الأنفية إلى حاد ومزمن، ويستمر الحاد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في حين يستمر المزمن حتى 12 أسبوعاً.

وشدد لاستسيج على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان التهاب الجيوب الأنفية مصحوباً بحمى، والشعور بضغط شديد في الجبهة أو الفك العلوي، وإذا لم يتحسن المخاط المتقيح (أصفر اللون) بعد مرور ثلاثة أيام.

وللوقاية من التهاب الجيوب الأنفية ينبغي الحرص على التعافي من نزلة البرد بشكل تام.